Streit um Geld in Balingen: Anklage wegen versuchten Mordes nach Messerangriff

1 Der 28-Jährige warf dem Tatverdächtigen laut Anklagebehörde vor, Bargeld aus seinem Geldbeutel gestohlen zu haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei Männer streiten sich um angeblich gestohlenes Geld. Einer zückt ein Messer. Nun ist er angeklagt.











Wegen versuchten Mordes und gefährlicherKörperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 23-Jährigen erhoben. Der Tatverdächtige soll am 15. Mai am Bahnhof in Balingen (Zollernalbkreis) einen 28 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer im Gesicht verletzt haben. Das Opfer schwebte in Lebensgefahr, da zwei Arterien getroffen wurden und dies mit großem Blutverlust einherging.