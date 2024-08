Streit um Gaza: Knackpunkt Philadelphi-Korridor

1 Im Grundsatz haben beide Seiten Joe Bidens Friedensplan akzeptiert. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Eine Einigung zur Kontrolle über den Grenzstreifen könnte eine Waffenruhe für Gaza ermöglichen. Die Standpunkte liegen aber weit auseinander.











Link kopiert



Der Streit über einen 14 Kilometer langen Grenzstreifen könnte die Gespräche über eine Feuerpause zwischen Hamas und Israel entscheiden. Beide Kriegsparteien wollen den Philadelphi-Korridor zwischen Gaza und Ägypten kontrollieren. Eine Einigung würde eine Waffenruhe in Gaza näher rücken lassen. Die Vermittler USA, Ägypten und Katar suchen nach Lösungen. Die Verhandlungen hatten am Donnerstag in Doha begonnen und sollten am Freitag weitergehen. Die Hamas ließ sich bisher lediglich von Katar über den Inhalt informieren.