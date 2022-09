Feuer in Stuttgarter Jugendhilfe-Einrichtung Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

In der Nacht zum Donnerstag kommt es zu einem Brand im Johannes-Falk-Haus in Stuttgart-Nord. Polizeiliche Ermittlungen führen auf die Spur eines Verdächtigen. Am Donnerstagmorgen klicken die Handschellen. Die Einzelheiten.