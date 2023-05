36-Jähriger greift unbekannte Person in S-Bahn an

Am Mittwochabend ist es einer S-Bahn der Linie S6 zu einem Streit über Fußball gekommen. Dabei hat ein 36-Jähriger eine bisher unbekannte Person bedroht und attackiert.









Ein 36-Jähriger hat am späten Mittwochabend eine bisher unbekannte Person in einer S-Bahn der Linie S6 bedroht und attackiert. Der Mann fuhr gegen 23.45 Uhr mit der S-Bahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Weil der Stadt. Während der Fahrt begann er mit der unbekannten Person über das Thema Fußball zu streiten. Dabei soll der 36-Jährige aggressiv geworden sein und die andere Person bedroht und körperlich attackiert haben.