1 Die alte Rettungswache am Neckarpark ist Geschichte. Foto: Uli Nagel

Der Neubau der dringend benötigten neuen Wache hätte längst beginnen sollen. Doch um die Finanzierung gibt es Streit – mit Auswirkungen aufs ganze Land?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Still ruht der Parkplatz. In der Cannstatter Martha-Schmidtmann-Straße deutet jedenfalls nichts darauf hin, dass hier bald die Bagger anrollen könnten. Auf der Fläche, auf der heute noch die Mitarbeiter des benachbarten Krankenhauses Bad Cannstatt ihre Autos abstellen, hätte eigentlich schon vor drei Jahren Baubeginn für die neue Rettungswache 3 sein sollen. Wann tatsächlich direkt gegenüber des Mehrgenerationenhauses der Startschuss fällt, steht aber noch immer in den Sternen.