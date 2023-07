1 Links die neue Farbgebung, rechts die alte – bei der Stuttgarter Feuerwehr streitet man sich darüber, was wohl besser sichtbar und moderner ist. Foto: STZN

Feuerwehrautos sind rot. Soweit ist man sich bei den Stuttgarter Brandbekämpfern einig. Doch es schwelt ein hochemotionaler Streit um die genaue Farbgebung. Jetzt holt sich die Stadt Hilfe von außen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer im Stuttgarter Stadtgebiet eine Kolonne aus mehreren Feuerwehrfahrzeugen sieht, könnte sich wundern: Die Autos sehen unterschiedlich aus. Zum einen sind da die Fahrzeuge unterwegs, wie man sie seit rund einem halben Jahrhundert in der Landeshauptstadt kennt – in leuchtroter, fast schon orange anmutender Farbe, dazu weiße Elemente. Vorweg fahren seit einiger Zeit allerdings manchmal Einsatzleitwagen, die eine völlig andere Optik aufweisen. Sie sind in einem viel dunkleren Rot gehalten, haben dazu schwarze Elemente und leuchtgelbe Streifen.