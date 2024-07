1 Die gewaltige Baumkrone der Eiche. Foto: Kuhnle

Die Marbacher Bürgervertreter verweisen darauf, dass das Abholzen der Eiche keineswegs entschieden ist. Die meisten stellen sich dem Abholzen bislang noch nicht entgegen.











Die Diskussion um die geplante Fällung der mehr als 100 Jahre alten Eiche am König-Wilhelm-Platz beschäftigt viele Menschen in der Stadt. In den sozialen Medien wird diskutiert, die Leserbriefspalten in unserer Zeitung füllen sich und auch in den Cafés in der Innenstadt werden die Neubaupläne der Volksbank debattiert.