1 Die Fassade des Hauses an der Pfarrstraße ist über 400 Jahre alt. Foto: /Max Kovalenko

Der Verein, der die Fassade mit drei Mohren nach dem Abriss des Hauses aus dem Mittelalter gerettet hat, warnt davor, Historie „verschwinden zu lassen“. Was soll mit den Figuren passieren?















Link kopiert

Jeder einzelne Holzbalken musste nummeriert, verfrachtet und sorgfältig eingelagert werden. Als 1976 das weit über 400 Jahre alte Fachwerkhaus mit der traditionellen Gaststätte Drei Mohren an der Friedrichstraße abgerissen wurde, gelang es Professor Christoff Schellenberger von der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, mit einem Verein unter erheblichem Einsatz die historische Fassade zu retten und nach einigen Jahren im Bohnenviertel neu aufzubauen. Der Künstler und Denkmalschützer ist 2011 gestorben. Gründungsmitglieder des Vereins für die Erhaltung der historischen Gebäuden haben sich nun an unsere Redaktion gewandt, weil sie „entsetzt“ sind, wie Teile der Grünen und des Linksbündnisses die Historie der Stadt „demontieren und nivellieren“ wollten.

Kritik an „diffamierende Äußerungen“ von Luigi Pantisano

Ausdrücklich stärkt der Verein der Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle (Grüne) den Rücken, weil diese den Eigentümern der SWSG vorwarf, ohne Rücksprache mit dem Kulturamt bei der Sanierung der Gaststätte das Relief der drei Mohren entfernt zu haben. Gegenüber unserer Zeitung erklärten die Vermieter, man wisse noch nicht, ob die Figuren an ihren bisherigen Standort zurückkehren. Die Fassadenretter von einst nehmen Frau Kienzle in Schutz vor „diffamierenden Äußerungen“ von Stadtrat Luigi Pantisano, der die Figuren als rassistisch einstuft. Mit dem Vorschlag der Bezirksvorsteherin, die Fassade der Gaststätte Drei Mohren vollständig zu erhalten, zu den Statuen der drei Knaben aber noch eine begleitende Informationstafel anzubringen, könne man „der langen Wirkungsgeschichte und deren Vielfalt Rechnung tragen“, erklären die Vereinsgründungsmitglieder Sylvia Wanke, Helmut Landwehr, Annegret und Ulrich Füting und fahren fort: „Nicht das Entfernen, Verschweigen, Verschwindenlassen oder gar Zerstören sind das Gebot der Stunde, sondern die Aufklärung.“ Gewachsene Stadtgeschichte dürfe nicht versteckt, sondern müsse „kommentiert und eingeordnet“ werden, fordern sie.

Die Entstehungszeit des Reliefs soll bestimmt werden

Wie alt genau sind die drei Figuren der Gaststätte? Sind sie geschaffen worden, bevor der Kolonialismus den „modernen, weißen Rassismus“ hervorgebracht hat, worüber es in dem aktuellen Streit nun zunehmend geht. Im Mittelalter, sagen Befürworter des Reliefs an der Fachwerkfassade, sei die Rolle von schwarzen Menschen positiv besetzt gewesen, weshalb man bei so alten Figuren keinesfalls von Diskriminierungen reden könne, wie dies die Gegnerinnen und Gegner der Präsentation der drei Statuen in der Öffentlichkeit vehement tun.

Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle hat mit Vertretern des Kulturamts und der SWSG nun in einer Online-Konferenz beschlossen, dass Experten die Entstehungszeit des Reliefs bestimmen sollten. Die Hauseigentümer erklärten sich bereit, die drei Mohren zu den Untersuchungen aus dem Keller zu holen. Sobald die Expertise vorliegt, soll über den Verbleib der Figuren entschieden werden. Zwei Möglichkeiten sind in der Diskussion: Entweder werden die drei Knaben mit einem erklärenden Schild an die Fassade gehängt. Oder sie kommen in ein Museum.

Das Juwel, so heißt das Lokal künftig, wird Ende Novembereröffnet

Bei der Online-Konferenz haben laut Veronika Kienzle die Beteiligten darüber hinaus beschlossen, dass man in einer öffentlichen Diskussion das Für und Wider zum Aufhängen des Reliefs erörtern will. Die Bevölkerung solle vor der Entscheidung, was damit geschieht, gehört werden.

Der historische Verein plädiert dafür, dass mit den Figuren aus Respekt vor der Vergangenheit auch der Gaststättennamen Drei Mohren erhalten bleibt. Die Wirtin und Linke-Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit, die das Lokal Ende November eröffnet, plädiert für die Rückkehr der drei Mohren mit einem Schild – den Namen aber hat sie bereits geändert. Künftig heißt die Bar Das Juwel, was an den Film „Laura – das Juwel von Stuttgart“ erinnert, den der Berliner Regisseur Rosa von Praunheim einst über die Stuttgarter „Schwulenmutter“ gedreht hat.