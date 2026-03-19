Kulturstaatsminister Wolfram Weimer muss bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse Buh- und Zwischenrufe aushalten. Der Börsenverein erneuert nun seine Kritik am Umgang mit dem Buchhandlungspreis.
Berlin - Der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Sebastian Guggolz, hat das Vorgehen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Zusammenhang mit dem Deutschen Buchhandlungspreis erneut scharf kritisiert. Im WDR 5 Morgenecho sagte er, Weimer mache "links die Räume enger" und beschneide damit den von ihm selbst propagierten breiten Meinungskorridor.