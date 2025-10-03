Streit um Bezeichnungen: Die EU streitet über die Veggie-Wurst

Im Europaparlament wird darüber abgestimmt, ob vegetarische Produkte weiter wie Fleischprodukte bezeichnet werden dürfen.
In Europa geht es um die Wurst. Im EU-Parlament wird am Dienstag darüber abgestimmt, ob Bezeichnungen wie Schnitzel, Hamburger oder auch Wurst für vegetarische Produkte verwendet werden dürfen. Eingebracht wird der Antrag von der konservativen EVP-Fraktion. „Ein Steak ist aus Fleisch gemacht – Punkt“, betont die zuständige Berichterstatterin Céline Imart. Ihr gehe es nicht nur darum, durch eine ehrliche Etikettierung die Landwirte zu schützen, sie wolle auch eine kulinarische Tradition Europas bewahren.