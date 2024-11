Streit um Baumfällung in Weil der Stadt: Baugebiet nimmt letzte Hürde – trotz Protest

Streit um Baumfällung in Weil der Stadt

1 Das Fällen der Bäume hatte am Montag sogar eine Stellungnahme der Landesumweltministerin provoziert. Foto: Simon Granville

120 gefällte Bäume haben in Weil der Stadt für Aufregung gesorgt. Für die Stadt war es ein notwendiger Schritt für dringend benötigten Wohnraum. Den Naturschutzverbänden geht es ums Prinzip.











Link kopiert



Wo Christian Walter Unwahrheiten wittert, sagt er gerne seine Meinung: In der jüngsten Gemeinderatssitzung zerpflückte der Bürgermeister von Weil der Stadt vermeintliche Falschaussagen von Naturschutzverbänden auf ihren eigenen Plattformen und in der Presse, Screenshots und Quellen inklusive. Von „Fake News“ sprach er, und das zu einer Reihe von Tagesordnungspunkten, die nicht wie sonst üblich mit Video und Ton aufgezeichnet werden – weil diese laut Stadtspitze in der Vergangenheit zu jenen Falschmeldungen zurechtgeschnitten und verfälscht wurden.