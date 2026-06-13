Streit um Baumbestand in Stuttgart: Stadt kürzt Mittel für die Neupflanzung von Bäumen – Das sind die Folgen

Trotz Kürzungen für die Pflanzung von Bäumen, sieht sich die Stadt im Recht, ein Sondervermögen anzuzapfen. Die Puls-Fraktion kritisiert sie.
Die drastischen Haushaltskürzungen für die Jahre 2026 und 2027 werden wohl Folgen für den Bestand der Bäume in Stuttgart haben. Das Thema ist in Stuttgart bekanntlich sehr emotional aufgeladen. Als im Jahr 2010 der Baumbestand im Unteren Schlossgarten wegen der Bauarbeiten zu Stuttgart 21 am Hauptbahnhof reduziert werden sollte, hat das die bekannteste Protestaktionen des Landes ausgelöst.