Nach Jahrzehnten der Unklarheit schien nun alles klar: Enzweihingen bekommt eine Umgehungsstraße. Doch dort, wo die Trasse entstehen soll, wurde nun ein geschützter Schmetterling gefunden. Und geschützte Tiere haben viel Macht.









Vaihingen/Enz - Wenn er seine leuchtend orangefarbenen Flügel ausspannt, schafft er es auf eine Breite von maximal vier Zentimetern, er ist also nicht besonders groß. Und auch nicht besonders stark. Trotzdem kann er eine ungeheure Kraft entwickeln, was daran liegt, dass er besonders gefährdet und deshalb besonders geschützt ist. Die Rede ist vom Großen Feuerfalter, einem Schmetterling aus der Familie der Bläulinge. Er lebt in großflächigen, strukturreichen Wiesenlandschaften – zum Beispiel in der Enzaue von Vaihingen an der Enz. Just dort, wo die Umfahrung der B 10 geplant ist.