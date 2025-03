Streit um Außengastronomie: OB Nopper: Freiluftgastro beim Teehaus ist wichtig für Stuttgart

1 Schmuckstück im Weißenburgpark: das Teehaus. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wie geht's weiter mit der Außengastronomie am Teehaus? Oberbürgermeister Frank Nopper reagiert auf unsere Berichterstattung und versichert, die Stadt arbeite an einer Lösung.











Nichts geht aktuell in gastronomischer Hinsicht rund um das beliebte Teehaus im Weißenburgpark. Nachdem vom Presseamt der Stadt Stuttgart zu Anfragen drei Wochen lang keine Antwort kam, nimmt nun Oberbürgermeister Frank Nopper Stellung: „Die Stadt tut mit großem Engagement alles dafür, die Außenbewirtschaftung am Teehaus zu ermöglichen“, versicherte der OB am Sonntag in einer persönlichen Stellungnahme als Reaktion auf unsere Berichterstattung: „Es ist der erklärte Wille der Stadt, dass der Weißenburgpark ein attraktiver Ort ist und bleibt. Er hat für das Lebensgefühl und den Freizeitwert unserer Stadt eine große Bedeutung.“ Hierzu gehöre auch ein gutes und angemessenes gastronomisches Angebot unter freiem Himmel.