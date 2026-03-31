Ein Streit um die Finanzierung von Donald Trumps Abschiebe-Aktionen sorgte für gewaltige Schlangen an US-Flughäfen. Der Präsident löst sie mit einer Notzahlung auf.
Washington - Die zum Teil stundenlangen Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen an vielen US-Flughäfen sind nach einer Wiederaufnahme der Bezahlung der Mitarbeiter weitgehend Geschichte. Websites zuvor schwer betroffener Flughäfen etwa in Atlanta, Houston und New York zeigten am Montag Wartezeiten von wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde.