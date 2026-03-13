Streit über Wahlkampf im Südwesten: CDU mischte bei Schmutzkampagnen oft kräftig mit

Nach dem zuletzt mit harten Bandagen geführten Landtagswahlkampf ist die Atmosphäre vergiftet. Doch persönliche Kampagnen gab es schon öfter in Baden-Württemberg.
Ist die Veröffentlichung des berühmten Rehaugen-Videos von Manuel Hagels mit seinem als sexistisch kritisierten Bericht von einem Schulbesuch in einer überwiegend mit Mädchen besetzten Klasse eine Schmutzkampagne oder hat die CDU längst selbst zur Schmutzkampagnen-Kampagne übergeleitet, wie manche meinen? Die Antwort fällt wohl je nach politischer Orientierung des Betrachters unterschiedlich aus. Ein Blick in die jüngere baden-württembergische Landesgeschichte könnte die Empörung der CDU aber zumindest relativieren. Denn Schmutzkampagnen gab es immer wieder, und gerade die CDU mischte tatkräftig mit.