Streit über Reformprogramm: Ein Generalstreik legt ganz Belgien lahm

Die Gewerkschaften wehren sich gegen die geplanten Reformen der Regierung. Gestritten wird nicht nur über die tiefen Einschnitte bei der Rente.
Touristen sollten in diesen Tagen einen großen Bogen um Belgien machen. Zahlreiche Gewerkschaften und verschiedene Organisationen haben zu einem dreitägigen Generalstreik aufgerufen, der das Land von Montag bis Mittwoch lahmlegen wird. Grund sind die von der Regierung angekündigten Reformen, die ein Sparprogramm mit tiefen Einschnitten in vielen Bereichen vorsehen. Gestreikt wird im Nahverkehr, bei der Post, der Polizei, der Müllabfuhr in Schulen und Krankenhäusern und am Mittwoch wird auch der Flugverkehr praktisch eingestellt.