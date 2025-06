Streit über Asylpolitik: Aus für die Regierung in den Niederlanden

1 Geert Wilders lässt die Koalition in den Niederlanden platzen. Die Partner wollen dem rechtlich fragwürdigen Asylkurs des Rechtspopulisten nicht folgen. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP

Im heftigen Streit um die Migrationspolitik lässt der Populist Geert Wilders die von Anfang an wackelige Koalition in Den Haag platzen.











Link kopiert



Das Scheitern kommt mit Ansage. Am Sonntag ließ Geert Wilders über den Kurznachrichtendienst „X“ wissen, dass er die Regierungskoalition in den Niederlanden platzen lassen werde, sollte seine Forderungen nach einem gnadenlos harten Kurs in der Asylpolitik nicht erfüllt werden. Es hat keine 48 Stunden gedauert, bis der Rechtspopulist seine Ankündigung umsetzte. Am Dienstagmorgen verkündete Wilders erneut auf „X“: „Keine Unterschrift für unsere Asylpläne. Die PVV verlässt die Koalition.“ Die Entscheidung dürfte zu Neuwahlen in den Niederlanden führen.