Streit über App in den USA: Trump gibt TikTok noch einen Aufschub

Eigentlich dürfte TikTok per Gesetz in den USA nicht mehr online sein. Doch Präsident Donald Trump gibt der Video-App eine Fristverlängerung.
Präsident Donald Trump gibt TikTok abermals eine Gnadenfrist in den USA. Die Kurzvideo-App soll trotz eines US-Gesetzes zu ihrem Aus zunächst mindestens bis zum 16. Dezember verfügbar bleiben. Von der US-Regierung hieß es diese Woche, es gebe „einen Rahmen für einen TikTok-Deal“ mit China, wo der bisherige Eigentümer Bytedance seine Zentrale hat. Trump und Staatschef Xi Jinping würden die Vereinbarung bei einem Gespräch am Freitag besiegeln, sagte US-Finanzminister Scott Bessent.