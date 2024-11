Streit Stadt Stuttgart und EnBW: Prozess um Wasserrückkauf erneut vertagt – es geht um enorme Summen

1 Rund 25 Millionen Liter fasst der Wasserhochbehälter an der Hasenbergsteige. Foto: EnBW

Seit 2013 streiten die Landeshauptstadt und Energie Baden-Württemberg um die Rückgabe des Wassernetzes. Es geht um dreistellige Millionensummen. Wann fällt ein Urteil?











Der von der Landeshauptstadt seit mehr als einem Jahrzehnt geplante Rückkauf des Wassernetzes von Netze BW entwickelt sich zu einer unendlichen Hängepartie. Ein Gerichtstermin in der kommenden Woche, der Bewegung in die Sache hätte bringen können, wurde „erneut auf Wunsch der Parteien verlegt, konkret auf den 23. Mai 2025“, teilt ein Sprecher des Landgerichts mit. Auf den Akten wird dann der Staub der letzten viereinhalb Jahre liegen. Ein Urteil in dem Fall ist nicht absehbar. Das Landgericht selbst hat an einer Entscheidung kein übergroßes Interesse gezeigt. Immer wieder wurde an Stadt und und die Streitparteien appelliert, sie mögen sich außergerichtlich einigen.