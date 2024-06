1 Das Sushi wollte der Unbekannte nicht bezahlen. (Symbolbild) Foto: /dpa

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag durch einen Supermarkt in Ludwigsburg gegessen. Einen Großteil der verspeisten Artikel zahlte er anschließend – mit Ausnahme einer Sushi-Box, was auch die Ladendetektivin bemerkte.











Ein Unbekannter war am Donnerstagnachmittag in Ludwigsburg wohl mit Hunger einkaufen: Er verzehrte im Supermarkt in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt gleich mehrere Artikel. Einen Großteil davon zahlte er gegen 13.40 Uhr dann auch an der Kasse – mit Ausnahme einer Sushi-Box, deren Inhalt er ebenfalls bereits verspeist hatte. Die Ladendetektivin sprach den Mann auf besagtes Sushi an, als er den Laden verlassen wollte – woraufhin ein Streit ausbrach. Als mehrere Mitarbeitende des Marktes und des Sicherheitsdienstes ihn darauf festhalten wollte, wand sich der Mann heftig und schlug dabei eine 40-Jährige. Letztlich gelang ihm gar die Flucht, selbst eine Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.