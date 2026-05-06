Streit mit White Lotus-Macher? : Kreative Differenzen - Darum stieg Helena Bonham Carter aus

Nach nur einer Drehwoche an der französischen Riviera ist Helena Bonham Carter aus der vierten Staffel von "The White Lotus" ausgestiegen. Laut "Variety" gab es kreative Differenzen mit Serienschöpfer Mike White.
Vergangene Woche ist bekannt geworden, dass Helena Bonham Carter (59) aus der vierten Staffel von "The White Lotus" aussteigt. Nun lieferte "Variety" weitere Hintergründe zu dem Exit. Demnach trennten sich die Wege der britischen Schauspielerin und des Serienschöpfers Mike White (55) wegen kreativer Differenzen. Bonham Carter war zu diesem Zeitpunkt erst rund eine Woche an der französischen Riviera am Set.