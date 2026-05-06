Streit mit White Lotus-Macher? : Kreative Differenzen - Darum stieg Helena Bonham Carter aus

Nach nur einer Drehwoche an der französischen Riviera ist Helena Bonham Carter aus der vierten Staffel von "The White Lotus" ausgestiegen. Laut "Variety" gab es kreative Differenzen mit Serienschöpfer Mike White.

Vergangene Woche ist bekannt geworden, dass Helena Bonham Carter (59) aus der vierten Staffel von "The White Lotus" aussteigt. Nun lieferte "Variety" weitere Hintergründe zu dem Exit. Demnach trennten sich die Wege der britischen Schauspielerin und des Serienschöpfers Mike White (55) wegen kreativer Differenzen. Bonham Carter war zu diesem Zeitpunkt erst rund eine Woche an der französischen Riviera am Set.

Streit um die Tonlage einer Rolle Nach Informationen des Branchenmagazins entzündete sich der Konflikt offenbar an der Figur von Bonham Carter. White habe von ihr eine besonders überdrehte, lautstarke Darstellung ihrer Rolle, ein abgehalfterter Star auf der Suche nach dem Comeback, verlangt.

Eine Vorstellung der Figur, die mit der der Schauspielerin nicht zusammengepasst zu haben scheint. Ein Sprecher des Senders HBO erklärte gegenüber "People", am Set sei deutlich geworden, dass die für Bonham Carter geschriebene Rolle nicht zu ihr passe. Man bedaure die Trennung, bleibe aber "glühender Fan" und hoffe auf eine spätere Zusammenarbeit.

Laura Dern übernimmt - mit neuer Rolle

Bonham Carter wäre nicht die erste Person, die wegen Unstimmigkeiten mit Serienschöpfer White aus dem Projekt aussteigt. Mit dem ursprünglichen Komponisten von "The White Lotus", Cristobal Tapia de Veer, entbrannte nach dessen Ausstieg nach Staffel drei sogar eine öffentliche Fehde mit White.

Für Bonham Carter rückt eine alte Bekannte von Mike White nach: Laura Dern (59). Die Oscarpreisträgerin übernimmt demnach allerdings nicht einfach die ursprüngliche Figur, sondern eine neue, eigens für sie entwickelte Rolle. White und Dern hatten zuvor bereits zusammengearbeitet.

Ehrgeizigster Dreh der Serien-Geschichte

Inhaltlich verlegt die HBO-Anthologieserie ihren Schauplatz in der vierten Staffel an die Côte d'Azur. Im Mittelpunkt stehen laut "Variety" zwei rivalisierende Filmteams, die mit ihren Werken im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes antreten - das eine in einem prunkvollen Hotel an der Croisette, das andere in einem luxuriösen Refugium in den Hügeln.

Die Staffel gilt als bislang ambitioniertester Dreh, der das Festival in den Mittelpunkt rückt: Das Budget liegt bei rund 120 Millionen US-Dollar, gedreht wird etwa sieben Monate lang an der Riviera und in Paris. Als Kulissen dienen unter anderem das Château de la Messardière, das in der Serie zum White Lotus du Cap wird, und das Hôtel Martinez (White Lotus Cannes).