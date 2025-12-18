Streit mit Verfassungsgericht: Wer hat das letzte Wort? EuGH urteilt zu Polens Justiz

Eine «beispiellose Rebellion» wurde dem polnischen Verfassungsgerichtshof wegen seiner Urteile zum EU-Recht vorgeworfen. Nun entscheidet das höchste europäische Gericht dazu.
Luxemburg - Der Gerichtshof der Europäischen Union urteilt heute über die Weigerung des polnischen Verfassungsgerichtshofs, Entscheidungen des höchsten europäischen Gerichts als verbindlich anzuerkennen. EU-Recht könne nur beachtet werden, wenn es der polnischen Verfassung entspreche, hieß es damals von polnischer Seite. Die EU-Kommission hatte das Land deswegen vor dem EuGH in Luxemburg verklagt.