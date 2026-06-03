Wegen des Streits um eine Nacktszene mit Nastassja Kinski nimmt Wim Wenders seinen Film "Falsche Bewegung" von 1975 vom Markt. Der Regisseur bat Kinski um Entschuldigung und will den Film erst nach einer Lösung wieder freigeben.
Wim Wenders (80) zieht seinen Film "Falsche Bewegung" von 1975 nun doch vorerst aus dem Verkehr. Die gemeinnützige Wim Wenders Stiftung, der das Werk gehört, teilte am Mittwoch mit, der Film werde aus allen aktuellen Auswertungsformen zurückgezogen. Streaming-, TV- und Vertriebspartner würden angewiesen, ihn nicht mehr öffentlich zugänglich zu machen. Auslöser ist der erneute Streit um eine Nacktszene mit der damals 13-jährigen Nastassja Kinski (65), die die Stelle entfernt haben möchte.