Streit mit Gemeinde Schönaich: Kindergarten Mariposa muss schließen

1 Einige Eltern und Erzieherinnen bei Mariposa bemängeln die Kommunikation mit der Gemeinde. Diese tritt dem Vorwurf entschieden entgegen. Foto: S/efanie Schlecht

Im September 2022 erst eröffnete der Waldorfkindergarten Mariposa in Schönaich. Nun muss er wieder schließen. Die Gemeinde wirft der Einrichtung Vertragsbruch vor. Dem widerspricht der Vereinsvorstand.











Link kopiert



Zwischen Karosseriebauer, Tankstelle und Großhandelsmarkt liegt im Gewerbegebiet in Schönaich eine kleine Oase für Kinder: der Kindergarten Mariposa, Spanisch für Schmetterling. Die Wände sind gestrichen in für die Waldorfpädagogik typischen gelb-orangefarbenen, warmen Tönen. Tische aus Holz laden zum Malen und Basteln ein. Doch ob hier auch zukünftig Kinder spielen werden, steht noch in den Sternen. Seit der Vertragskündigung durch die Gemeinde im April 2023 steht das Projekt vor dem Aus. Der Grund: Der Verein habe den 2022 geschlossenen Vertrag verletzt.