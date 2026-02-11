Sechs Demokraten warnen Soldaten in einem Video vor politischem Druck aus dem Weißen Haus. Das brachte Präsident Trump und das Pentagon in Rage. Eine Anklage kam aber nun nicht zustande.
Washington - Das US-Justizministerium ist Medienberichten zufolge mit dem Versuch gescheitert, Anklage gegen sechs demokratische Kongressmitglieder wegen deren Kritik an US-Militäreinsätzen zu erheben. Eine Grand Jury in Washington habe am Dienstag (Ortszeit) den Antrag der Staatsanwaltschaft abgelehnt, Anklage gegen Senator Mark Kelly und fünf weitere Demokraten zu erheben, hieß es.