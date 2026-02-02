Streit mit den USA: Digitalabgabe als Strafmaßnahme? Ein gefährliches Missverständnis

Was ist eigentlich aus der Digitalabgabe geworden, die Wolfram Weimer gefordert hat? Sie nur als Antwort auf Strafzölle zu sehen, ist der falsche Ansatz, findet Autorin Rebekka Wiese.
Der Kulturstaatsminister klang kampfeslustig, als er kurz nach Antritt seines Amts von einem der wohl wackligsten Vorhaben dieser Bundesregierung sprach. „Wir sollten Google und Co. endlich fordern“, sagte Wolfram Weimer damals in einem Interview mit dem „Stern“ und schlug einen „Plattform-Soli“ für Digitalkonzerne vor. Also eine Abgabe für die riesigen, überwiegend in den USA ansässigen Tech-Unternehmen, die in Europa große Gewinne machen, aber dafür hier kaum Steuern zahlen.