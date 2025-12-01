Streit in Welzheim: Aggressiver 40-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei

In der Wilhelmstraße endet ein Streit am späten Freitag kurz vor Mitternacht im Gerangel. Ein 40-Jähriger in Welzheim soll ausgerastet sein und Widerstand geleistet haben.

Ein zunächst unübersichtlicher Streit in der Wilhelmstraße in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) hat am späten Freitag kurz vor Mitternacht zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei mitteilt, waren beim Eintreffen der Beamten mehrere Personen vor Ort, teils deutlich alkoholisiert. Auch zu körperlichen Auseinandersetzungen soll es laut Polizeibericht bereits gekommen sein.

Als die Einsatzkräfte die Personalien der Anwesenden aufnehmen wollten, habe ein 40-jähriger Mann sofort aggressiv und beleidigend reagiert. Nach Polizeiangaben verweigerte er nicht nur die Angabe seiner Personalien, sondern versuchte zudem, den Ort zu verlassen. Die Beamten hielten ihn daraufhin fest.

Aus diesem Griff soll sich der Mann gewaltsam befreit haben wollen. Laut Polizeibericht musste der 40-Jährige schließlich zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands.

Das Polizeirevier Schorndorf führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 07181/2040.