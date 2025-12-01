Streit in Welzheim: Aggressiver 40-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei

In der Wilhelmstraße endet ein Streit am späten Freitag kurz vor Mitternacht im Gerangel. Ein 40-Jähriger in Welzheim soll ausgerastet sein und Widerstand geleistet haben.
Ein zunächst unübersichtlicher Streit in der Wilhelmstraße in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) hat am späten Freitag kurz vor Mitternacht zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei mitteilt, waren beim Eintreffen der Beamten mehrere Personen vor Ort, teils deutlich alkoholisiert. Auch zu körperlichen Auseinandersetzungen soll es laut Polizeibericht bereits gekommen sein.