Familiendrama in Waldachtal: Drei Tote nach mutmaßlichem Streit in Familie

1 Ein Mann soll seine Lebensgefährtin im Streit getötet und anschließend vermutlich absichtlich einen Autounfall verursacht haben, bei dem er und das gemeinsame Baby starben. Foto: StZN

Ein Streit eskaliert: Polizei und Staatsanwaltschaft berichten von drei Toten und zwei Schwerverletzten nach einem mutmaßlich absichtlich verursachten Unfall.











Link kopiert



﻿Ein Mann soll seine Lebensgefährtin im Streit getötet und anschließend vermutlich absichtlich einen Autounfall verursacht haben, bei dem er und das gemeinsame Baby starben. Ein Kleinkind und die Fahrerin eines zweiten Autos wurden bei dem Vorfall in Waldachtal (Landkreis Freudenstadt) schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.