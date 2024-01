Streit in Unterkunft in Besigheim: 74-Jähriger erschlägt Mitbewohner

Streit in Unterkunft in Besigheim

Der 74-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Ein 74-Jähriger und ein 64-Jähriger, die sich in einer Gemeinschaftsunterkunft in Besigheim ein Zimmer teilen, sollen in der Nacht auf Donnerstag heftig in Streit geraten sein. Dabei verletzte der Ältere seinen Kontrahenten lebensgefährlich.











Ein 74-Jähriger soll in Besigheim im Streit seinen Mitbewohner erschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann noch direkt am Donnerstag verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an.