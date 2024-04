Streit in Tiefgarage in Ludwigsburg eskaliert

1 Zum Zeitpunkt der Streits sollen sich mehrere Personen in der Tiefgarage aufgehalten haben. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Zwei Männer sind in der Tiefgarage des Marstall-Centers heftig aneinander geraten. Der Streit gipfelte darin, dass einer den anderen zweimal mit dem Auto umfuhr.











Zwei Männer sind am Samstag in der Tiefgarage des Marstall-Centers in Ludwigsburg so heftig aneinandergeraten, dass einer den anderen schließlich zweimal mit dem Auto umfuhr. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 32-Jähriger und ein Unbekannter gegen 15.15 Uhr aufgrund der Verkehrssituation in Streit geraten. Letzterer soll schließlich den in einem Opel Corsa sitzenden 32-Jährigen ins Gesicht geboxt haben, bevor er wiederum mit seinem Nissan davonfahren wollte.