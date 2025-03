Streit in Stuttgart-Süd eskaliert: 50-Jähriger schlägt mit Glasflasche auf Jugendlichen ein

1 Weil er einem 15-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen hatte, nahm die Polizei einen 50-Jährigen fest (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank HOERMANN / SVEN SIMON

Zwei Jugendliche geraten am Freitag in Stuttgart-Süd aneinander. Sie prügeln sich. Als sich ein 50-Jähriger einmischt, eskaliert die Situation.











Ein 50-jähriger Mann hat nach Polizeiangaben am Freitag in Stuttgart-Süd einen 15-Jährigen mit einer Glasflasche verletzt. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren zwei Jugendliche gegen 22.50 Uhr am Marienplatz in Streit geraten. Am Boden liegend schlugen sie aufeinander ein. Der 50-Jährige soll sich dann eingemischt und einem der beiden Jugendlichen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den leicht verletzten Jugendlichen.