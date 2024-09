1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Streit zwischen drei Männern in einer Gaststätte in Stuttgart-Mitte eskaliert. Es kommt zur Attacke: Zwei Männer schlagen und treten ihren Kontrahenten. Dieser wird schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Zwei Männer stehen im Verdacht, einen 55-Jährigen am Dienstagvormittag während eines Streits vor einer Gaststätte in der Leonhardstraße in Stuttgart-Mitte zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt zu haben. Die Verdächtigen wurden festgenommen, die Polizei sucht Zeugen.