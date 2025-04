1 In der Nacht auf Samstag hat eine Frau einen Mann in Stuttgart mit einem Messer lebensgefährlich verletzt (Archivbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Im Streit sticht eine 36-Jährige in Stuttgart auf einen Mann ein und verletzt ihn lebensgefährlich. Beide müssen im Krankenhaus behandelt werden.











Die Polizei hat eine Frau festgenommen, die einen 33-Jährigen in der Nacht auf Samstag mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Die 36-Jährige soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart bei einem Streit in einer Wohnung in Stuttgart-Nord auf den Mann eingestochen haben. Vorübergehend habe der Mann in Lebensgefahr geschwebt.