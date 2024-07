Streit in Remshalden-Grunbach: Prügelei am Bahnhof Grunbach: Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen nach einer Prügelei am Bahnsteig 1 . Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei Männer geraten am Samstagabend aus bislang ungeklärtem Grund am Bahnhof in Grunbach in Streit. Die Auseinandersetzung eskaliert, bis die beiden sich treten. Danach steigen sie in die S-Bahn in Richtung Stuttgart.











Nach einem handfesten Streit am Bahnhof im Remshaldener Ortsteil Grunbach sucht die Polizei Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Samstag gegen 19.30 Uhr am Bahnsteig 1 zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 43-Jährigen und einem Unbekannten. In dessen Verlauf soll der Unbekannte versucht haben, den 43-Jährigen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, was dieser jedoch abwehren werden konnte. Anschließend hätten sich die beiden Männer gegenseitig getreten, ehe sie in eine S-Bahn der Linie 2 in Richtung Stuttgart eingestiegen sind. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 38 Jahre alten und zirka 1,85 Meter großen Mann mit dunkelbraunen Haaren gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er bisherigen Informationen zufolge eine kurze blaue Hose, ein schwarzes T-Shirt sowie graue Schuhe mit weißen Sohlen und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.