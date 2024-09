Streit in Niederstetten: Anklage gegen Bürgermeisterin erhoben

Streit in Niederstetten Die Bürgermeisterin, die fast nichts machen darf

In der Bundesliga wird der Trainer entlassen, wenn es nicht läuft. In der Kommunalpolitik geht das nicht. Schlecht für Niederstetten: die kleine Stadt in Hohenlohe leidet unter der Dauerfehde von Bürgermeisterin und Gemeinderat.