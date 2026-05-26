Streit in Motorworld: Im Wahn mit Polizist in Streit geraten

Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts spricht bisweilen mit lauter Stimme, doch ansonsten sitzt er ruhig neben seinem Anwalt und einem Dolmetscher. Ärztlich dokumentiert ist jedoch, dass er unter einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie leidet und deswegen regelmäßig Medikamente nehmen muss. Wie es mit ihm weitergeht, muss die 9. Große Strafkammer des Landgerichts entscheiden. Denkbar ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus – möglicherweise auf Bewährung. Um dies zu klären, hat die Kammer den renommierten Gutachter Hermann Ebel in das Verfahren eingebunden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-jährigen Mann aus Renningen Sachbeschädigung, einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung vor. Über seinen Verteidiger Klaus Werner räumte der Angeklagte den Vorwurf grundsätzlich ein. Er sei jedoch in einem psychotischen Zustand gewesen, der seine Schuld ausschließe und könne sich an die Tat nicht mehr erinnern. Er ließ zudem erklären, dass er die Tat bereue und bereit sei, sich behandeln zu lassen.

Massiver körperliche Gewalt nötig

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat der 41-Jährige Ende Dezember 2023 in der Motorworld in Böblingen das Kabel eines Blaulichts von einem Ausstellungsfahrzeug abgerissen, was einen Schaden von 150 Euro verursachte. Als er auf die Ansprache eines Security-Mitarbeiters nicht reagierte, alarmierte dieser die Polizei. Als ein Polizist dem Angeklagten vor der Tür die Zigarette wegnahm, wurde dieser aggressiv: Er umfasste die Beine des Beamten und brachte diesen zu Fall, sodass dieser Schmerzen am Ellenbogen und am Gesäß erlitt.

Nachdem eine Kollegin den Mann weder durch zwei Faustschläge noch durch Drohung dazu bringen konnte, die Beine des Polizisten loszulassen, setzte die Beamtin Pfefferspray ein. Erst mit massiver körperlicher Gewalt gelang es anschließend den beiden Beamten, dem Mann Handschellen anzulegen, der kurz davor auch noch nach der Waffe des Polizisten gegriffen hatte.

Fall bereits vor Amtsgericht Böblingen

Bei den Schilderungen zu seinen persönlichen Verhältnissen zeigte sich, dass der 41-Jährige, der in Afghanistan geboren wurde und als Kind und Jugendlicher in Pakistan und im Irak gelebt hatte, sich mit Zahlen und Daten schwertut. Seit dem Jahr 2015 lebt er in Deutschland, zweieinhalb Jahre lang arbeitete er bei einem Automobilzulieferer, ehe ihm dort gekündigt wurde. Mindestens zweimal war er bereits im Zentrum für Psychiatrie in Calw.

Der Renninger steht derzeit vor dem Landgericht Stuttgart. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Amtsgericht Böblingen den Angeklagten wegen dieser Tat zu einer Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt. Dagegen hatte der Mann Berufung eingelegt, das Landgericht hatte das Urteil aufgehoben und an eine Große Strafkammer des Landgerichts verwiesen. Gegen diese Entscheidung hatte der 41-Jährige Revision zum Oberlandesgericht Stuttgart eingelegt, die erfolglos blieb.

Mit diesem Prozess, für den drei weitere Verhandlungstage vorgesehen sind, beginnt das Verfahren somit wieder von vorne. Das Urteil wird für den 11. Juni erwartet.