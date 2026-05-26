Streit in Motorworld: Im Wahn mit Polizist in Streit geraten

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 41-jähriger Mann aus Renningen wegen mehrerer Strafvorwürfe in der Böblinger Motorworld verantworten.
Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts spricht bisweilen mit lauter Stimme, doch ansonsten sitzt er ruhig neben seinem Anwalt und einem Dolmetscher. Ärztlich dokumentiert ist jedoch, dass er unter einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie leidet und deswegen regelmäßig Medikamente nehmen muss. Wie es mit ihm weitergeht, muss die 9. Große Strafkammer des Landgerichts entscheiden. Denkbar ist die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus – möglicherweise auf Bewährung. Um dies zu klären, hat die Kammer den renommierten Gutachter Hermann Ebel in das Verfahren eingebunden.