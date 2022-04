1 Im Kreis Ludwigsburg hat ein 13-Jähriger einen 39-Jährigen mit einem Messer attackiert (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Im Kreis Ludwigsburg geraten zwei Kinder in Streit. Als die Väter der beiden dazu kommen, eskaliert die Situation vollends.















Link kopiert

Um seinen Vater zu verteidigen, hat ein 13-Jähriger am Mittwochabend in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem Messer gegriffen und damit einen 39-Jährigen verletzt. Das Opfer hatte sich mit dem 51-jährigen Vater des Angreifers in die Wolle bekommen. Zuvor hatten schon die Söhne der beiden gegen 19.35 Uhr in der Raitstraße gestritten, erst die Eltern wurden handgreiflich. Der 39-Jährige kam nach der Attacke ins Krankenhaus.

Das Messer hatte der 13-Jährige vermutlich aus der Wohnung geholt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Jungen.