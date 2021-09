1 Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Beleidigung gegen drei Verkehrsteilnehmer, die in Ludwigsburg aneinandergeraten sind. Foto: dpa/Friso Gentsch

Auf offener Straße geraten in Ludwigsburg drei Männer aneinander. In den Streit ist neben einem Auto- und Motorrad- auch ein Busfahrer verwickelt.















Ludwigsburg - Überhaupt nicht im Griff hatten sich ein Bus-, ein Motorrad- und ein Autofahrer am Donnerstagabend in Ludwigsburg, das Verhalten des Trios zieht nun Ermittlungen der Polizei nach sich. Wie die Beamten berichten, waren die Männer gegen 19.15 Uhr wegen der Fahrweise der jeweils anderen in Streit geraten. Auf Höhe der Wilhelmgalerie hielten sie an, der 57-jährige Mercedes-Lenker und der 27-jährige Motorradfahrer gingen zum Busfenster, wo sich die Männer beschimpften und bespuckten. Der 27-Jährige soll auch versucht haben, den Busfahrer zu schlagen. Alle Beteiligten müssen sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung verantworten.