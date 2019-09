Versuchte Vergewaltigung in Stuttgart-Ost 18-Jährige beißt Täter – Passantin schlägt ihn in die Flucht

Eine 18-Jährige ist in der Nacht zum Dienstag in Stuttgart-Ost unterwegs, als ein Unbekannter sie packt und sich an ihr vergehen will. Die junge Frau wehrt sich, als eine Passantin kommt, flüchtet der Mann. Die Polizei sucht Zeugen.