Streit in Ludwigsburg eskaliert

1 Bei der Attacke wurden fünf Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: imago images / vmd-images/Simon Adomat

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern auf einem Sportplatz in Ludwigsburg eskaliert – der eine ruft eine 20-köpfige Gruppe zu Hilfe, die mit Baseballschlägern und Eisenstangen auf die gegnerische Gruppe einprügelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg - Ein Streit zwischen zwei jungen Männern auf einem Sportplatz in Ludwigsburg ist in der Nacht zum Sonntag eskaliert. Einer der beiden holte daraufhin Verstärkung in Form einer etwa 20-köpfigen, mit Eisenstangen und Baseballschlägern bewaffneten Gruppe, die wahllos auf die Gruppe der Kontrahenten, die aus ungefähr zehn jungen Männern bestand, einschlug. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hielten sich zehn junge Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren zunächst auf dem Sportgelände in der Fuchshofstraße auf und tranken dort Alkohol. Dabei soll es zu dem Streit zwischen den beiden Personen gekommen sein, in dessen Verlauf einer der beiden die etwa 20-köpfige Gruppe als Verstärkung holte.

Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz

Die rund 20 Personen, die aus Richtung Bebenhäuser Straße kamen, sollen gegen 1.30 Uhr wahllos mit Eisenstangen und Baseballschlägern auf die andere Gruppe eingeschlagen haben. Anschließend seien die Angreifer über die Bebenhäuser Straße und weiter über die Brünner Straße geflüchtet.

Als die alarmierte Polizei eintraf, versuchten auch Angehörige der zehnköpfigen Gruppe zu flüchten. Die Beamten stellten insgesamt fünf Leichtverletzte im Bereich der Sportanlagen fest. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei war mit vielen Beamten vor Ort, zeitweilig war auch ein Helikopter im Einsatz.

Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich unter der Telefonnummer 07141/18 5353 zu melden.