Streit in Ludwigsburg eskaliert

1 Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall und bittet zur Aufklärung um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Zwei Männer lieferten sich am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Möbelhauses eine körperliche Auseinandersetzung. Grund für den Streit war offenbar der Vorrang an einem Fußgängerüberweg.











Am Donnerstagnachmittag sind in Ludwigsburg zwei Männer an einem Fußgängerüberweg aneinander geraten. Nach einem verbalen Streit wurde die Auseinandersetzung körperlich und beide Männer wurden verletzt, berichtet die Polizei.