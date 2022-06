1 Polizisten mussten in Ludwigsburg einen Streit schlichten. Foto: dpa/Silas Stein

In Ludwigsburg geht ein 30-Jähriger auf einen Mitarbeiter eines Paketdienstes los. Die Polizei trennt die beiden Streithähne schließlich.















Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Paketzusteller und einem 30-Jährigen ist es am Dienstag in der Donaustraße im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren der 54-jährige Paketzusteller und ein 30-jähriger Anwohner aus noch nicht geklärter Ursache in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung fielen beleidigende Worte, der jüngere der beiden Männer soll den Boten bedroht haben, irgendwann wurde er handgreiflich und würgte sein Gegenüber. Zeugen alarmierten die Polizei, eine Streifenwagenbesatzung trennte die beiden Streithähne. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt, die Ermittlungen dauern an.