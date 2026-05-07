Streit in Leonberg eskaliert: Autofahrer geraten aneinander – Mann tritt Kontrahenten gegen den Kopf

1 In der Gerlinger Straße in Leonberg eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern: Ein 25-Jähriger schlägt einem 54-Jährigen ins Gesicht. Foto: picture alliance / dpa

Eine 19-jährige Autofahrerin gerät mit einem anderen Autofahrer in der Gerlinger Straße aneinander. Als ihr Beifahrer sich einmischt, eskaliert der Streit.











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Ein Streit zwischen zwei Autofahrern ist am späten Mittwochabend eskaliert. Laut Polizei kamen sich an einer Engstelle in der Gerlinger Straße in Leonberg gegen 23.20 Uhr ein 25 Jahre alter VW-Fahrer und eine 19-jährige VW-Fahrerin entgegen. Keiner der beiden wollte warten, woraufhin der 25-Jährige aus seinem Wagen stieg und ein Streitgespräch mit der 19-Jährigen begann.