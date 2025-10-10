Wahlform oder verpflichtend, an drei oder vier Tagen? In Korntal-Münchingen wird um die Art der Ganztagsschule gerungen. Nun werden Eltern laut: Die Schulen wüssten es doch am besten.
In Korntal-Münchingen ringen die Beteiligten um die Ganztagsschule. Dass sie zum Schuljahr 2027/28 kommt und den Hort ersetzen wird, steht fest. Strittig ist, wie der Ganztag an den Grundschulen in Korntal und in Münchingen gestaltet sein soll. Sollen ihn alle Kinder verpflichtend besuchen, oder sollen die Eltern jedes Schuljahr zwischen Halbtag und Ganztag wählen? Und soll der Ganztag an drei oder vier Tagen in der Woche angeboten werden?