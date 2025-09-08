Streit in Heimsheim: Nur noch Dienstboten einstellen: Bürgermeister klagt gegen Ratsbeschluss

Der Heimsheimer Bürgermeister Jürgen Troll hat gegen einen Beschluss seines Gemeinderats Klage eingelegt, der ihm Kompetenzen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter nehmen würde.
Der Heimsheimer Bürgermeister Jürgen Troll hat gegen einen Beschluss seines Gemeinderats Klage vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht. Das teilte der Bürgermeister am Montag mit. Konkret geht es um einen Beschluss aus dem Mai, mit dem die Räte die Zuständigkeiten des Bürgermeisters beim Einstellen bestimmter Tarifgruppen einschränken wollten.