Streit in Heddesheim eskaliert: Unbekannter wirft nach Auseinandersetzung mit Hundekot

1 Zu dem Streit soll es gekommen sein, nachdem die zwei Hunde der Hundebesitzer aufeinander losgegangen waren. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/Michael Gründel

Hundekot auf Jacke und Mütze: Nach einer wilden Auseinandersetzung in Heddesheim sucht die Polizei nach Zeugen.











Nach einem Streit in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein unbekannter Hundebesitzer einen anderen Hundebesitzer mit einem Hundekotbeutel beworfen haben. Die Fäkalien trafen das 56-jährige Opfer an Jacke und Mütze, wie die Polizei mitteilte. Der Getroffene habe daraufhin seine Mütze abgenommen und streifte diese am mutmaßlichen Werfer ab. Der Werfer wollte dies mit seiner linken Faust abwehren und habe den 56-Jährigen dabei ins Gesicht getroffen. Danach trennten sich die Wege der Kontrahenten.