Streit in Gerlingen Rangelei nach Parkrempler

Von red/pho 23. Februar 2018 - 12:05 Uhr

Als es zwischen den Autohaltern zur Rangelei kam, alarmierte der Sohn des 61-Jährigen die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 61-Jähriger beschädigt beim Ausparken ein anderes Auto. Dessen Sohn meint es gut und will den Halter des Autos darüber informieren. Doch dann eskaliert die Situation.

Gerlingen - Ein Parkrempler hat sich in Gerlingen (Kreis Ludwigburg) am Donnerstag zu einer Rangelei entwickelt. Wie die Polizei berichtet, parkte am Donnerstag gegen 19.05 Uhr ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer in der Studentenallee rückwärts aus und fuhr dabei auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW eines 22-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Der Sohn des Mercedes-Fahrers klingelt beim Geschädigten

Anschließend klingelte der 35-jährige Sohn des Unfallverursachers an der Wohnanschrift des geschädigten 22-Jährigen, um ihn davon in Kenntnis zu setzen, dass der 61-jährige Vater auf das Auto des 22-Jährigen aufgefahren ist. Da es in letzter Zeit öfters vorkam, dass der BMW beschädigt wurde, kam es zwischen den 22 und 61 Jahre alten Männern zu einer Auseinandersetzung, die zunächst nur verbal verlief.

Anschließend beleidigten sich die beiden, gingen aufeinander los und schubsten sich gegenseitig. Während der Auseinandersetzung stellte sich der 35-Jährige zwischen die beiden Kontrahenten und alarmierte die Polizei. Anschließend wurde er wohl von dem 22-Jährigen weggedrückt. Der 61- und 22-Jährige müssen nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung sowie versuchter Körperverletzung rechnen. Bei der Auseinandersetzung wurde vermutlich niemand verletzt.