Zu einer Auseinandersetzung am Montagmorgen in Filderstadt-Sielmingen sucht die Polizei Zeugen. Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 6.20 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 33 Jahre alter Mann war mit seinem VW Golf unterwegs und folgte einem VW Bus, der nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei auffällig langsam fuhr. Als der 33-Jährige dem Vorausfahrenden mittels Lichthupe signalisierte, schneller zu fahren, soll dieser sein Tempo weiter reduziert haben. Als der Golffahrer versuchte, zu überholen, habe der Unbekannte VW-Bus-Fahrer stark nach links gelenkt und den 33-Jährigen von der Fahrbahn abgedrängt, berichtet die Polizei weiter. Nach einer Vollbremsung kam dieser auf dem Gehsteig zum Stehen, bevor er seine Fahrt fortsetzte. An der Kreuzung mit der Sielminger Hauptstraße, soll der Fahrer des Busses dann ausgestiegen sein, zum Auto des 33-Jährigen gegangen und diesen körperlich angegangen und beleidigt haben. Als der Angegriffene sich zur Wehr setzte, ging der Unbekannte zu seinem Wagen und fuhr davon. Die Polizei in Filderstadt ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Körperverletzung. Hinweise werden unter Telefon 07 11/709 13 entgegengenommen.