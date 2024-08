Streit in Filderstadt eskaliert

Am Mittwochabend sind in Filderstadt zwei Mitbewohner aufeinander los gegangen. Während einer den anderen mit einem Bodenwischer verletzte, schlug dieser mit einem Spaten auf die Tür seines Kontrahenten ein.











In Filderstadt musste am Mittwochabend die Polizei in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eingreifen. Die beiden Männer setzten dabei auch einen Bodenwischen und einen Spaten ein, berichtet eine Polizeisprecherin.